Vive in una tenda e spaccia nel bosco in manette un 32enne

I poliziotti del Commissariato di Spoleto hanno arrestato un 32enne marocchino, sorpreso in un’area boschiva di Montelirossi con un ingente quantitativo di stupefacenti e il materiale per il confezionamento delle dosi.L’operazione è nata da una segnalazione che denunciava un insolito via vai di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it