Vittorio Chini | Scopri il Nuovo Compagno di Rocío Muñoz Morales
Rocío Muñoz Morales ha intrapreso una nuova avventura sentimentale insieme a Vittorio Chini, un esperto manager nel settore sanitario. Scopri tutti i dettagli affascinanti della loro storia d'amore. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#RocioMunozMorales ha una nuova frequentazione dopo la separazione da #RaoulBova? L'indiscrezione Il settimanale #Chi ha paparazzato l'attrice mentre abbraccia un uomo alla presentazione del suo libro: "Si tratta di Vittorio Chini, un uomo affascinante, - facebook.com Vai su Facebook
Rocio Munoz Morales, nuovo amore dopo Raoul Bova: compare un uomo misterioso al suo fianco. Ecco chi è - Dopo una separazione pubblica molto dolorosa, Rocio Munoz Morales volta pagina e sembrerebbe aver ritrovato il sorriso tra le braccia di un altro ... Segnala msn.com
Rocio Munoz Morales volta pagina dopo l'addio a Raoul Bova: chi è l'uomo misterioso - Dopo una separazione pubblica molto dolorosa, Rocio Munoz Morales volta pagina e sembrerebbe aver ritrovato il sorriso tra le braccia di un altro uomo. Secondo leggo.it