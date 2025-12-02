Vittoria 17enne rapito e liberato in 24 ore | tre arresti per sequestro estorsivo

Un rapimento avvenuto in piena notte, il 25 settembre scorso, mentre un 17enne stava chiacchierando con alcuni amici sotto la propria abitazione a Vittoria, nel Ragusano. Un commando composto da tre o quattro persone avrebbe chiamato per nome il giovane e lo avrebbe caricato su un’auto dopo avergli fatto lasciare il telefono, così da evitare il tracciamento tramite celle. Due vetture sarebbero. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vittoria, 17enne rapito e liberato in 24 ore: tre arresti per sequestro estorsivo

