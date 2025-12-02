Vite sospese | il rapporto su povertà e disuguaglianze Arcidiocesi e Caritas di Bari-Bitonto
Il rapporto su povertà e disuguaglianze è stato presentato stamattina. Si riferisce al 2024 e al territorio dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto che con la Caritas diocesana ha operato. Un significativo campione preso in esame per il report dà la misura di come, appunto, la povertà e le disuguaglianze che aggravano la situazione di povertà, siano presenti anzi crescenti. Bari-Bitonto ma, c’è da temere, potrebbe essere ovunque o quasi. Reportcaritas20251 L'articolo Vite sospese: il rapporto su povertà e disuguaglianze Arcidiocesi e Caritas di Bari-Bitonto proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
