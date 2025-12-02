Visite e consulti gratuiti all' Asl Napoli 1 le info

Ripartono i sabati della Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro nelle piazze della città di Napoli. Il primo appuntamento in calendario è per questo sabato, 6 dicembre.Il Truck con il personale sanitario sarà in via Plebiscito a Piscinola, nell'Area parcheggio adiacente al bar Scopato, dalle 9.00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

L'invito del presidente della VI Commissione Consiliare "Sanità", Vincenzo Piscopo, rivolto a tutti i cittadini Sarà possibile sottoporsi a screening oncologici, visite di prevenzione e consulti gratuiti Per maggiori info - facebook.com Vai su Facebook

'Tennis and Frends', migliaia di visite, consulti e vaccinazioni - Dopo la prima giornata alla Grand Stand Arena sabato scorso con oltre mille esami e consulti effettuati, oggi sono ... ansa.it scrive

Asl Toscana Centro, l'ospedale di Ponte a Niccheri offre visite gratis per la prevenzione dell'emicrania - L’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze aderisce il 19 giugno all’Open Day Emicrania che la Fondazione Onda organizza con la disponibilità di alcune visite neurologiche gratuite. Da lanazione.it

Florinas, al via le visite gratuite dell’Asl di Sassari - Da questa mattina, la popolazione individuata dalla Asl di Sassari in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Florinas, si è data appuntamento presso i locali della ex scuola di via Regina ... Da unionesarda.it

Tennis & Friends: ICC Casalpalocco, Tiberia Hospital e Ospedale San Carlo di Nancy per la prevenzione. A Roma 12 e 13 ottobre consulti e screening gratuiti - Presso il Foro Italico, sabato 12 e domenica 13 ottobre, a margine degli incontri sportivi, sarà allestito il Villaggio della Salute. Riporta ilmessaggero.it

Esami e visite mediche gratis in piazza Plebiscito a Napoli, anche per gli animali, sabato 25 e domenica 26 ottobre - Stanno per tornare le "Giornate della Salute" organizzate dall'Asl Napoli 1 Centro, ovvero l'iniziativa che prevede test, esami specialistici, consulenze e visite mediche gratuite per la cittadinanza. Come scrive fanpage.it

Visite ginecologiche gratuite per prevenzione il 18 e 25 ottobre - Visite ginecologiche gratuite e informazioni, nel segno della prevenzione: questo l'obiettivo dell'Open Day, dal titolo 'Dalla parte di noi donne", promosso dall'azienda farmaceutica italiana ... Si legge su ansa.it