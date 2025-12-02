Visita guidata alla mostra Appiani a Palazzo Reale

Milanotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LO SPLENDORE DI MILANO DALL’ETÀ DI PARINI A NAPOLEONE Andrea Appiani (Milano, 1754-1817), importante pittore neoclassico, ebbe grande fama sia ai suoi tempi che in quelli successivi, sebbene solo di recente si stia riconsiderando la sua opera con il giusto valore. Celebrato come “primo pittore di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Visita guidata alla mostra "Appiani" a Palazzo Reale - 1817), importante pittore neoclassico, ebbe grande fama sia ai suoi tempi che in quelli successivi, sebbene solo di r ... Scrive milanotoday.it

Gli appuntamenti con Ville Aperte. La Rotonda dell’Appiani? Un racconto - Una visita guidata alla Reggia di Monza per conoscere le storie di Amore e Psiche del pittore neoclassico. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Mostra Appiani