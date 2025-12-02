rosignano sei rose 60 virtus certaldo 64 BASKET ROSIGNANO SEI ROSE: Ticà P. 18, Dalle Ave 12, Biancani 7, Angiolini 6, Geromin 6, Bartoli 4, Rubini 4, Ticà V. 3, Boldrini, Brunelli, Dell’Aiuto, Politi. All.: Biancani. VIRTUS CERTALDO: Mencherini 21, Lucas Silveira 14, Maltomini 12, Cucini 7, Gualtieri 6, Rettori 3, Rosi 1, Ceccarelli, Guainai, Fedeli n.e., Nesi n.e. All.: Crocetti. Arbitri: Liverani di Livorno e Agnorelli di Poggibonsi. Parziali: 20-20; 36-28; 49-46. ROSIGNANO – Sfida tra due neopromosse, quello che ha visto la Virtus Certaldo imporsi per 60-64 a Rosignano: un vero scontro diretto in chiave salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus Certaldo ’corsara’. Vinto lo scontro salvezza sul campo del Rosignano