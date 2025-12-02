Virtus Certaldo ’corsara’ Vinto lo scontro salvezza sul campo del Rosignano
rosignano sei rose 60 virtus certaldo 64 BASKET ROSIGNANO SEI ROSE: Ticà P. 18, Dalle Ave 12, Biancani 7, Angiolini 6, Geromin 6, Bartoli 4, Rubini 4, Ticà V. 3, Boldrini, Brunelli, Dell’Aiuto, Politi. All.: Biancani. VIRTUS CERTALDO: Mencherini 21, Lucas Silveira 14, Maltomini 12, Cucini 7, Gualtieri 6, Rettori 3, Rosi 1, Ceccarelli, Guainai, Fedeli n.e., Nesi n.e. All.: Crocetti. Arbitri: Liverani di Livorno e Agnorelli di Poggibonsi. Parziali: 20-20; 36-28; 49-46. ROSIGNANO – Sfida tra due neopromosse, quello che ha visto la Virtus Certaldo imporsi per 60-64 a Rosignano: un vero scontro diretto in chiave salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Bella vittoria dagli amici di Santo Stefano Campi Bisenzio, per gli Aquilotti Small 2016 (in foto), con il punteggio di 11-13 che conferma il grande equilibrio espresso in campo. Netta sconfitta in casa per gli Scoiattoli fucecchiesi nella sfida con Virtus Certaldo. T - facebook.com Vai su Facebook
Virtus Certaldo trionfa su Galli Basket e conquista la promozione in Serie C - La Virtus Certaldo vince contro Galli Basket e ottiene la promozione in Serie C dopo una stagione eccezionale. Come scrive lanazione.it
Virtus Certaldo sconfitta da Galli Basket in gara-2 dei play-off - VIRTUS CERTALDO: Rettori 18, Ricci 16, Gualtieri 14, Silveira 13, Mencherini 12, Cerpi 10, Guainai, Basili F. Lo riporta lanazione.it