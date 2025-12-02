Virrelli | Giro Women? Le ragazze daranno spettacolo Tappe piene di storia e arte
Le parole di Giusy Virrelli, direttrice del Giro d'Italia Women, durante l'evento presentazione del Giro d'Italia & Giro d’Italia Women 2026 a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Grazie a Guido P. Rubino facciamo un giro sul percorso del UCI Masters Cyclo-Cross World Championships Varese! Stiamo ancora lavorando sodo per perfezionarlo VI ASPETTIAMO DA VENERDÌ 28 A DOMENICA 30 NOVEMBRE Quando il Ciclismo - facebook.com Vai su Facebook
Giro d’Italia Women: chi è Giusy Virelli, la manager che ha organizzato l’evento - «Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo; se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna». iodonna.it scrive
Giro d’Italia Women a Bergamo «Sarà uno spettacolo» - La corsa più prestigiosa nel panorama italiano ed internazionale è collocata nel calendario Uci e si correrà dal 6 al 13 luglio: otto tappe per un totale di 933,2 chilometri, quattro maglie, ... Come scrive ecodibergamo.it
Bergamo si prepara a tingersi di rosa: da ChorusLife la partenza del Giro Women 2025 - La Città dei Mille per alcuni giorni si trasformerà nella Città Rosa. Secondo bergamonews.it
Giro d'Italia Women 2024 - Come ha spiegato Giusy Virelli, Project Manager Giro d’Italia Women, «abbiamo studiato una corsa che possa offrire occasioni a tutte le atlete. Riporta iodonna.it
Giro d’Italia Women, la presentazione della Maglia Rosa - Un obiettivo: la Maglia Rosa, presentata stamattina, nella Giornata internazionale della donna, al settimo ... corriere.it scrive
Giro d’Italia Women, a Toano vince Niamh Fisher-Black. Longo Borghini resta in rosa - Black ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia Women, 113 km da Sabbioneta a Toano, provincia di Reggio Emilia, primo arrivo in salita di questa edizione (12,5 km al 4,9% di pendenza ... Secondo gazzetta.it