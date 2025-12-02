Vip incinta sorpresa sul red carpet mostra il pancione

Jumptheshark.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

annuncio ufficiale della gravidanza di sienna miller durante i fashion awards 2025. Durante i prestigiosi Fashion Awards 2025, si è manifestato in modo deciso e visibile il terzo stato di gestazione dell’attrice britannica sienna miller. La presenza di un pancione evidente ha catturato immediatamente l’attenzione dei presenti e dei media, segnando un momento di grande rilevanza personale e pubblica. La Miller, accompagnata dal compagno Oli Green, ha così smentito ogni supposizione circa un possibile secondo figlio, confermando invece l’arrivo di una nuova componente familiare. il contesto dell’annuncio e il look scelto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

vip incinta sorpresa sul red carpet mostra il pancione

© Jumptheshark.it - Vip incinta sorpresa sul red carpet mostra il pancione

Leggi anche questi approfondimenti

La vip sorprende tutti sul red carpet: è di nuovo incinta e mostra il pancione a sorpresa - Sienna Miller annuncia la gravidanza al Fashion Awards 2025, sorprendendo tutti con il pancione. Scrive bigodino.it

Anna Tatangelo incinta, l’annuncio a sorpresa: “Un altro nuovo inizio” - La cantante ha pubblicato su Instagram un tenerissimo scatto in bianco e nero mentre accarezza il ... Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Vip Incinta Sorpresa Red