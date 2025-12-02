Vip incinta sorpresa sul red carpet mostra il pancione
annuncio ufficiale della gravidanza di sienna miller durante i fashion awards 2025. Durante i prestigiosi Fashion Awards 2025, si è manifestato in modo deciso e visibile il terzo stato di gestazione dell’attrice britannica sienna miller. La presenza di un pancione evidente ha catturato immediatamente l’attenzione dei presenti e dei media, segnando un momento di grande rilevanza personale e pubblica. La Miller, accompagnata dal compagno Oli Green, ha così smentito ogni supposizione circa un possibile secondo figlio, confermando invece l’arrivo di una nuova componente familiare. il contesto dell’annuncio e il look scelto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dopo vent’anni dal matrimonio Yitzchak e Rivkà riuscirono finalmente ad avere dei bambini. La gravidanza non era stata facile perché, con sorpresa della madre, era rimasta incinta con due gemelli che “si urtavano nel ventre” (? Donato Grosser) Vai su X
Campogalliano, Ambrogio Trasporti licenzia tre dipendenti a sorpresa: una è incinta L'amministratore delegato ha letto la lettera di licenziamento davanti a loro poi le ha invitate ad andarsene. È accaduto nel Modenese in una delle sedi del gruppo torinese ap - facebook.com Vai su Facebook
La vip sorprende tutti sul red carpet: è di nuovo incinta e mostra il pancione a sorpresa - Sienna Miller annuncia la gravidanza al Fashion Awards 2025, sorprendendo tutti con il pancione. Scrive bigodino.it
Anna Tatangelo incinta, l’annuncio a sorpresa: “Un altro nuovo inizio” - La cantante ha pubblicato su Instagram un tenerissimo scatto in bianco e nero mentre accarezza il ... Secondo dilei.it