Violino violoncello e pianoforte | il Trio Voces in concerto a Brindisi

BRINDISI - L'associazione “Le voci dell'arte” presenta il concerto del Trio Voces (Flavio Maddonni - violino; Fabio De Leonardis - violoncello; Roberto De Leonardis - pianoforte), che si terrà mercoledì 3 dicembre 2025, alle 20:15, presso l'auditorium di Santa - Spazio Culturale, in via Santa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna, Laboratori anno accademico 2025-2026. Arpa, Fagotto, Fisarmonica tradizionale, Liuto, Musiche tradizionali Emiliano-Romagnole da ballo, Orchestra didattica (ODV), Organo liturgico, Violino, Violoncello, Eufonio, T - facebook.com Vai su Facebook

Il Trio Nebelmeer per Senigallia Concerti con violino, violoncello e pianoforte - Domenica 30 novembre alle ore 17 salirà, s ul palcoscenico del Teatro La Fenice, il Trio Nebelmeer composto da Arthur Decaris ... Come scrive senigallianotizie.it

Il Trio di Padova, pianoforte, violino e violoncello. E tre giovani sassofonisti del Musicale Forteguerri - Tutto romantico è il programma di stasera, venerdì 8 marzo, nell’Aula Magna del Seminario Vescovile è di scena il Trio di Padova, composto da tre giovani e promettenti musicisti, Eduardo Castellano al ... Come scrive lanazione.it

Violino, violoncello e pianoforte Il Trio Amatis incanta il Binario 7 - Lea Hausmann (violino), Samuel Sheperd (violoncello) e Mengjie Han (pianoforte) - ilgiorno.it scrive

Concerto per violino, violoncello e pianoforte: al Ghedini il Trio Davidoff - Lunedì 4 dicembre concerto di Sergey Galaktionov, Andrea Cavuoto e Francesco Cipolletta in Sala Mosca a Cuneo; la partecipazione è gratuita Lunedì 4 dicembre alle ore 20. Da targatocn.it

Stagione Concertistica: al Sollima di Marsala l’Aura Trio - Il Teatro "Eliodoro Sollima" di Marsala ospita domenica 30 novembre, un nuovo appuntamento della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia ... Si legge su itacanotizie.it

ELEVAZIONI MUSICALI: TRIO PIANOFORTE, VIOLINO E VIOLONCELLO - Sabato 13 aprile, l’appuntamento conclusivo della rassegna musicale di Matteo Castagnoli «Elevazioni musicali - Si legge su ecodibergamo.it