**Violenza su donne | opposizioni per rinvio in commissione ddl consenso no Camera**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Le opposizioni hanno chiesto in aula alla Camera il rinvio in commissione del ddl sul consenso informato. La richiesta è stata avanzata da Elisabetta Piccolotti di Avs e si sono uniti gli altri gruppi di opposizione. "Sarebbe particolarmente grave, se dopo un episodio" come quello del liceo Giulio Cesare a Roma con la 'lista degli stupri" e "altri episodi della stessa natura -ha detto in aula Piccolotti- questo Parlamento ignorasse del tutto la richiesta che viene da migliaia e migliaia di studenti" sull'introduzione dell'educazione sessuo-affettiva e decidesse di andare avanti come se nulla fosse su un provvedimento che la limita fortemente". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Violenza su donne: opposizioni per rinvio in commissione ddl consenso, no Camera**

