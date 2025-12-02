Violenza sessuale su giovani pazienti assolto il consigliere comunale e ginecologo Silvio Viale
Roma, 2 dicembre 2025 – “Il fatto non costituisce reato”, con questa motivazione il gup ha assolto dall'accusa di violenza sessuale il consigliere comunale e ginecologo Silvio Viale. L’esponente torinese di Più Europa era stato processato dopo una serie di denunce per episodi collegati alla sua attività professionale di medico ginecologo. I capi d'accusa erano quattro e facevano riferimento a comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. La procura aveva chiesto un anno e quattro mesi ma il gup ha ritenuto che non ci fosse reato. Silvio Viale è stato difeso dell'avvocato Cosimo Palumbo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
