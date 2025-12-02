Violenza sessuale su 14 baby calciatori ex allenatore condannato a quasi 7 anni La protesta delle famiglie

Roma, 2 dicembre 2025 – Abusi ai danni di ragazzini commessi nello spogliatoio della squadra, nella doccia, a bordo campo e anche in automobile, quando riaccompagnava a casa i piccoli giocatori. L ’ex allenatore di calc i o di squadre giovanili, Calogero Russo, 52 anni, dovrà scontare 6 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata nei confronti di 14 baby calciatori. La protesta delle famiglie. È la condanna inflitta dalla gup del tribunale di Trieste Flavia Mangiante per le violenze avvenute tra il 2019 e il 2020, quando le vittime erano tutte minorenni. La giudice, che ha celebrato il processo con il rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena) ha accolto la richiesta di condanna della pm Cristina Bacer, come scrive Il Piccolo, sottolineando la protesta delle famiglie presenti in aula che si aspettavano una condanna più pesante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Violenza sessuale su 14 baby calciatori, ex allenatore condannato a quasi 7 anni. La protesta delle famiglie

