Violenza sessuale | assolto a Torino il consigliere comunale Silvio Viale

Il Tribunale di Torino ha assolto «perchè il fatto non costituisce reato» il ginecologo dell’ospedale Sant'Anna di Torino e consigliere comunale nel capoluogo piemontese Silvio Viale, finito a processo con l’accusa di violenza sessuale ai danni di alcune pazienti, che avevano sporto denuncia spiegando di aver subito le molestie durante le visite. Lo scorso novembre la Procura di Torino aveva. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Violenza sessuale: assolto a Torino il consigliere comunale Silvio Viale

