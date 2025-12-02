Violentava la figliastra dopo averla fatta bere L’incubo in casa 34enne finisce a processo

Arezzo, 2 dicembre 2025 – Avrebbe stuprato la figliastra dopo averla fatta bere, e avrebbe picchiato per anni la moglie. Parte oggi, 2 dicembre, in Corte d’Assise il processo per una guardia giurata della provincia di Arezzo, accusata di una lunga serie di violenze in famiglia e abusi sessuali sulla figlia della compagna. Padua, Italy - December 25, 2019. Italian Carabinieri car parked in the street, during security activity. Italian Carabinieri has Seat Leon as patrol car for public aid and security activity. Night shot. Le botte con bastoni e manganelli. Secondo la ricostruzione della Procura, l’imputato avrebbe maltrattato la compagna convivente dal 2016 fino al giugno 2024 con percosse, spinte contro il muro, colpi alla testa e l’uso di bastoni e manganelli, anche davanti ai figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

