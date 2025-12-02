Vinitaly International Academy | cena a sei mani al resort Altafiumara
A Villa San Giovanni, oggi, martedì 2 dicembre, giornata conclusiva dell'incoming con giornalisti e ambassador di Vinitaly International Academy organizzato da Cronache di Gusto con masterclass, talk e banchi di assaggio.Sarà il momento clou di Surprising Calabria, l’evento che ha consentito a un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
(Agen Food) - Reggio Calabria, 25 nov. - Circa trenta tra giornalisti italiani e stranieri e allievi e ambassador di Vinitaly International Academy gireranno la Calabria del vino (e non solo) per conoscere protagonisti e territori. Da sabato 29 novembre e fino al 2 d - facebook.com Vai su Facebook
Consorzio Primitivo Manduria con Vinitaly International Academy - Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria si unisce alla Vinitaly International Academy (Via) come supporter, siglando un accordo che consacra la collaborazione tra il più importante ente ... Segnala ansa.it
Al Vinitaly numero 50: il mondo nel bicchiere - com), nel Padiglione Vininternational, a Vinitalybio e Vivit, nelle executive class della Vinitaly International Academy e ... Da affaritaliani.it
Vinitaly International Academy welcomes Guido Berlucchi & C. SpA once again as Educational Supporter for its 33rd Certification Course - Vinitaly International Academy (VIA) will hold the 33 rd edition of its prestigious Italian Wine Ambassador Certification Course in Chicago, USA, on ... Secondo finance.yahoo.com
Vinitaly International approda a Mosca con Vinitaly Russia 2014 - Vinitaly International approda per l’undicesimo anno consecutivo a Mosca per l’edizione 2014 di Vinitaly Russia, che si terrà oggi lunedì 17 novembre, e conferma la forte presenza italiana nel mercato ... Riporta milanofinanza.it
Vinitaly International torna a New York e per la prima volta approda in Canada - Vinitaly International, vera e propria piattaforma creata da Veronafiere per promuovere le eccellenze vitivinicole italiane nel mondo, inaugura il nuovo anno all’insegna della conoscenza del vino ... Riporta milanofinanza.it
Vinitaly International conquista i wine lover cinesi - Nell’Italian National Pavilion oltre 150 vini in degustazione, grandi marchi dell’agroalimentare italiano, wine&food pairing con le cucine di Puglia, Campania, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, master ... Come scrive affaritaliani.it