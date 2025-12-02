Vincenzo Nibali sul Giro d’Italia 2026 | Percorso tecnico da dieci Blockhaus primo momento chiave

Lunedì 1 dicembre è stato finalmente rivelato il percorso del Giro d’Italia 2026, in programma dall’8 al 31 maggio prossimo. Confermate le anticipazioni emerse nelle ultime settimane con la partenza e le prime tre tappe che verranno disputate in Bulgaria. Poi ci si trasferirà in Italia, per affrontare un percorso moderno, con tappe corte ma ugualmente insidiose. Sull’edizione 109 della corsa a tappe italiana si è espresso anche Vincenzo Nibali, vincitore nel 2013 e nel 2016. Il siciliano, ultimo italiano ad alzare il trofeo, come riportato da cyclingpronet, ha così analizzato il percorso: “ Ci sono arrivi inediti, ci sono sicuramente tanti tranelli, sarà un Giro veramente molto affascinante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vincenzo Nibali sul Giro d’Italia 2026: “Percorso tecnico da dieci, Blockhaus primo momento chiave”

