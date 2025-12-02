E' stata incrementata la scorta al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. La sua protezione conta ora 4 agenti e un'auto blindata in più. La decisione del Viminale è legata agli sviluppi dell'indagine avviata il 17 ottobre scorso, quando una bomba distrusse l’auto del giornalista davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, vicino Pomezia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Viminale aumenta la scorta al giornalista Sigfrido Ranucci: 4 agenti e due auto blindate