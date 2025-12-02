Villaricca la segretaria del PD risponde a Maisto | Analisi politica? Ha votato per altri

Il Partito Democratico di Villaricca ritiene doveroso intervenire con chiarezza e fermezza rispetto alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale Francesco Maisto. Premettendo che ogni critica è legittima, anche quella di un neoiscritto quale è Maisto, è necessario ricordare un dato politico inequivocabile: le elezioni risentono della forza dei candidati locali. Lo dimostrano i risultati delle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, la segretaria del PD risponde a Maisto: “Analisi politica? Ha votato per altri”

Leggi anche questi approfondimenti

“Il Partito Democratico di Villaricca ritiene doveroso intervenire con chiarezza e fermezza rispetto alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale Francesco Maisto. Premettendo che ogni critica è legittima, anche quella di un neoiscritto quale è Maisto, è ne - facebook.com Vai su Facebook

Al democristianesimo di Meloni il Pd risponde parlandosi addosso - Mentre Elly Schlein, pancia a terra, sta facendo una tirata campagna elettorale nel nome dell’unità del centrosinistra, una parte minoritaria del Pd, i cosiddetti riformisti, una ... huffingtonpost.it scrive

Caos nel Pd: espulso Mastrovincenzo, Cesetti chiede la testa della segretaria - scrive con amarezza Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale appena rieletto, ma ora anche cancellato dall ... Si legge su rainews.it

Bomprezzi, segretaria del Pd Marche: “Sconfitti, ma la strada è giusta. E ora non distruggiamo tutto” - Occorre ammettere che il risultato è stato inferiore alle aspettative, ma non dobbiamo farci travolgere dalla sindrome dello sconfittismo. Scrive ilrestodelcarlino.it

La segretaria del Pd in città: "Sanità e libertà di pensiero. Due battaglie fondamentali" - Queste sono le prime parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ... Da lanazione.it

Pd, spuntano altre due correnti: Schlein nella bufera. Ecco "ribelli" e "lealisti" - Quello che rompe la lunga pax di cui ha beneficiato la segretaria Pd praticamente da quando si insediò al terzo piano del Nazareno. Come scrive iltempo.it

Pd, la leader Bomprezzi entra nel mirino: «Il segretario di Fano ha rimesso il mandato, altri fanno finta di niente» - L’appello lanciato ieri sulle nostre pagine dall’ex governatore in quota Pd Ceriscioli non è caduto nel vuoto. Scrive corriereadriatico.it