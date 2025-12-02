Villa di Francesco Alberoni in Versilia acquistata e rivenduta dai compagni di Santanché e La Russa | la procura chiede l’archiviazione

Milano, 2 dicembre 2025 – Nessun riscontro, almeno dalle indagini effettuate in questi mesi, ai presunti illeciti ipotizzati. E così la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine con al centro la compravendita della villa in Versilia di Francesco Alberoni, acquistata da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, e da Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa per 2,45 milioni e rivenduta a gennaio 2024, in meno di un'ora dal rogito, all'imprenditore Antonio Rapisarda per 3,45 milioni. Gli accertamenti. L'inchiesta, in cui è indagato il solo Rapisarda, è coordinata dai pm Matina Gravina e Luigi Luzi, del pool guidato dall'aggiunto Roberto Pellicano, ed è stata aperta in seguito a una Sos, ossia una segnalazione di operazione sospetta dell'Antiriciclaggio di Bankitalia per via del maxi affare che ha fruttato un milione di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa di Francesco Alberoni in Versilia acquistata e rivenduta dai compagni di Santanché e La Russa: la procura chiede l’archiviazione

