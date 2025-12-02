Villa Biraghi a Lazzate rinascerà Via libera al piano di recupero
Via libera al Piano di recupero di Villa Biraghi in centro: per la maggioranza si tratta di un passaggio storico atteso da anni, le opposizioni criticano la mancata realizzazione di mini alloggi per anziani prevista nel programma elettorale. Nell’ultimo Consiglio comunale è stato dato il via libera al piano di recupero della storica residenza nel centro del paese, di proprietà privata, recentemente acquisita all’asta giudiziaria da un imprenditore immobiliare intenzionato al recupero per la creazione di nuovi alloggi. Nella villa aveva vissuto a lungo, fino agli inizi degli anni 2000 il compianto stilista Giorgio Correggiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Lazzate: via libera al recupero di Villa Biraghi, il sindaco Monti annuncia Masterplan - facebook.com Vai su Facebook
Villa Biraghi a Lazzate rinascerà. Via libera al piano di recupero - Ma i partiti di opposizione alzano la voce e attaccano per le promesse mancate "Dimenticati i mini alloggi dedicati agli anziani previsti nel programma elettorale". Lo riporta ilgiorno.it
Villa Biraghi di Lazzate venduta all'asta per 417mila euro: recupero in vista - La Villa Biraghi di Lazzate è stata acquistata dalla società Locar srl, intenzionata a ristrutturarla e valorizzarla. Secondo ilgiorno.it