Vietata la manifestazione con l’indagato Frank Mascia contro l’immigrazione | Rischio criticità per la sicurezza

Torinotoday.it | 2 dic 2025

Il questore di Torino Paolo Sirna ha vietato la manifestazione organizzata dal gruppo di estrema destra Patrioti Italiani in piazza Castello, il 6 dicembre 2025, con il leader-influencer Franco Masciandaro, conosciuto come Frank Mascia. Da diverse settimane, l’iniziativa veniva pubblicizzata sui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

