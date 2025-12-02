Vietata la manifestazione con l’indagato Frank Mascia contro l’immigrazione | Rischio criticità per la sicurezza
Il questore di Torino Paolo Sirna ha vietato la manifestazione organizzata dal gruppo di estrema destra Patrioti Italiani in piazza Castello, il 6 dicembre 2025, con il leader-influencer Franco Masciandaro, conosciuto come Frank Mascia. Da diverse settimane, l’iniziativa veniva pubblicizzata sui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
