VIDEO | Sigilli a bar e distributore arresti e sequestri della Guardia di Finanza
Sigilli a distributore e bar a Tortorici: cinque persone indagate per intestazione fittizia di beni, due delle quali finite agli arresti domiciliari. Le attività, formalmente intestate a prestanome, erano di fatto gestite dai veri titolari, ritenuti vicini a gruppi mafiosi attivi sulla fascia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
