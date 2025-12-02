VIDEO | Sigilli a bar e distributore arresti e sequestri della Guardia di Finanza

Messinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigilli a distributore e bar a Tortorici: cinque persone indagate per intestazione fittizia di beni, due delle quali finite agli arresti domiciliari. Le attività, formalmente intestate a prestanome, erano di fatto gestite dai veri titolari, ritenuti vicini a gruppi mafiosi attivi sulla fascia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Video Sigilli Bar Distributore