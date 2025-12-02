VIDEO Si accendono le feste al Barton Park tra luminarie pista di ghiaccio e la casa di Babbo Natale
Si accendono le feste al Barton Park di Perugia con la casetta di Babbo Natale, la pista si pattinaggio sul ghiaccio e tante luminarie per vivere la magia di questo periodo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
It's party season! Inizia la stagione degli abiti luccicanti per le feste che accendono subito il tuo mood. Ancora per oggi #cybermonday #BlackFriday: -30% su tutta la collezione Il periodo più bello dell’anno è ufficialmente iniziato noi siamo prontissime per - facebook.com Vai su Facebook
Griffati, olimpici, riciclabili: gli alberi di Natale e le luminarie accendono la città per le feste milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X