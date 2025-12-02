VIDEO Margherita Scoccia | Come opposizione chiediamo di istituire a Perugia un' assessorato dedicato alla sicurezza
Intervista a Margherita Scoccia, consigliere del comune di Perugia, sul “tema sicurezza” al centro della conferenza stampa indetta dai gruppi consiliari di opposizione. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Margherita Scoccia. . Dietro questi numeri ci sono occhi che hanno pianto in silenzio, donne che hanno avuto paura di vivere, paura di parlare, paura perfino di sperare. La violenza non è lontana: è qui, accanto a noi. E ogni donna merita di sentirsi libera e al - facebook.com Vai su Facebook
Margherita Scoccia apre il canale YouTube - La consigliera comunale di Perugia Margherita Scoccia apre il suo nuovo canale YouTube, uno spazio digitale dedicato alla pubblicazione dei video dei suoi interventi in Consiglio comunale, delle ... Riporta ansa.it