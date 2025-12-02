VIDEO | Il corteo dei lavoratori Ex Ilva Ansaldo Energia e Fincantieri | Genova lotta per l' industria

Dopo l'assemblea, il corteo e i blocchi di ieri, oggi martedì 2 dicembre si apre un nuovo giorno di protesta dei lavoratori Ex Ilva, con presidio e un nuovo corteo in movimento per le strade di Genova, verso l'aeroporto. Lungo la strada i lavoratori Ex Ilva hanno incontrato quelli di Ansaldo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

I lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano, al termine dell’assemblea, hanno ripreso la lotta sospesa giovedì scorso con l’annuncio della convocazione al tavolo del Mimit, proclamando uno sciopero immediato. In corteo, con alcuni mezzi pesanti, hanno lasciato lo - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Il nuovo corteo dei lavoratori Ex Ilva: "Genova lotta per l'industria" - Lungo la strada i lavoratori Ex Ilva hanno incontrato quelli di Ansaldo Energia - Riporta genovatoday.it

Ex Ilva, corteo dei lavoratori a Cornigliano: presidio alla stazione e Ponente bloccato - Protesta ex Ilva a Genova: corteo, presidio alla stazione di Cornigliano e viabilità in tilt. Come scrive ligurianotizie.it

Ex Ilva, lavoratori in corteo con Ansaldo e Fincantieri - Si è appena conclusa l'assemblea dei lavoratori del'ex Ilva di Genova Cornigliano, in lotta per difendere la produzione dello stabilimento genovese. Come scrive ansa.it

Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, presidio alla stazione di Cornigliano. "Qui finché non ci saranno novità" - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l’organico ... Segnala telenord.it

"Genova lotta per l'industria", nuovo corteo di lavoratori Ex Ilva, Ansaldo e Fincantieri: strade chiuse, la diretta - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. genovatoday.it scrive

Ex Ilva, lavoratori in corteo contro il piano del governo - Nel dossier, un ridimensionamento dello stabilimento ligure con il trasferimento della zincatura a Novi e una riduzione dei lavoratori a 585 unità operative e 70 impegnate nella formazione ... Segnala rainews.it