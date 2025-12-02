VIDEO | Il corteo dei lavoratori Ex Ilva Ansaldo Energia e Fincantieri | Genova lotta per l' industria

Dopo l'assemblea, il corteo e i blocchi di ieri, oggi martedì 2 dicembre si apre un nuovo giorno di protesta dei lavoratori Ex Ilva, con presidio e un nuovo corteo in movimento per le strade di Genova, verso l'aeroporto. Lungo la strada i lavoratori Ex Ilva hanno incontrato quelli di Ansaldo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

