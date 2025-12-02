VIDEO Ballando Barbara D’Urso in sala prove col tutore | Non mollo voglio ballare

La conduttrice si è fatta male ad una spalla e sarà costretta a tenere un tutore per almeno sette giorni ma è in sala prove con il suo maestro Pasquale La Rocca e giura che vuole ballare nella prossima puntata del programma di Rai1. 🔗 Leggi su Golssip.it

