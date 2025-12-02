Vicenza tir travolge operai sull’A31 | un morto e un ferito grave

Due operai sono stati travolti da un tir mentre erano al lavoro in un cantiere sull’autostrada A31 in corrispondenza di Valdastico, in provincia di Vicenza. Uno di loro ha perso la vita, mentre il secondo lavoratore è stato trasferito in codice rosso, in gravi condizioni, all’ospedale di Vicenza. La collisione si è verificata intorno alle 13 di oggi, martedì 2 dicembre. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vicenza, tir travolge operai sull’A31: un morto e un ferito grave

