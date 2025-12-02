Vicenza tir travolge operai lungo l’autostrada A31 | un morto e un ferito grave

Sono circa le 13 quando un tir piomba sul loro cantiere travolgendoli drammaticamente e sancendo la morte di uno degli operai al lavoro. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro consumatosi questa volta nella provincia di Vincenza, sull’autostrada A31 della Val d’Astico. Un’ennesima morte bianca che riaccende i riflettori sull’interminabile dibattito che è la sicurezza sul . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vicenza, tir travolge operai lungo l’autostrada A31: un morto e un ferito grave

