Vicenza Tir sbanda e travolge un cantiere | un operaio perde la vita l’altro è gravissimo

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente lungo la Valdastico A13. Un gravissimo incidente si è verificato lungo l’autostrada A13 Valdastico, poco prima del casello di Agugliaro (Vicenza). Un tir ha improvvisamente sbandato finendo dentro un cantiere regolarmente segnalato, travolgendo due operai impegnati nei lavori di manutenzione. Uno di loro è morto sul colpo, mentre il collega è stato soccorso in condizioni critiche. Operaio morto sul posto, l’altro elitrasportato in ospedale. L’impatto è avvenuto intorno alle 13 di oggi, martedì 2 dicembre. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti e lo stesso conducente del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Vicenza, Tir sbanda e travolge un cantiere: un operaio perde la vita, l’altro è gravissimo

Madre di famiglia: Vicenza Tristino,il dolore di amici e parenti. Sonia Castegnaro si era trasferita a Trissino. Lascia nella disperazione i genitori e la figlia. Due comunità in lutto per la scomparsa di Sonia Castegnaro, 50 anni, spentasi dopo aver lottato a lungo - facebook.com Vai su Facebook

