Vicenda Oda i sindacati esprimono preoccupazione e riserbo
Le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, rappresentate rispettivamente da La RosaScuderi, SottileSciacca, e ContiPaguay, alla luce delle recenti dichiarazioni dell’arcivescovo mons. Luigi Renna e del presidente del cda avv. Landi esprimono preoccupazione e riserbo sulla vicenda. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ricostruire il Distretto del Mobile imbottito? Certo. Siamo fermi a 12 anni fa… ...e questo, aggiungiamo, per averne riportato puntualmente le prese di posizioni di associazioni datoriali, sindacati e di singoli imprenditori che - covid a parte- con la vicenda penali - facebook.com Vai su Facebook
Oda, le rassicurazioni dell'arcivescovo non bastano ai sindacati: «Mai convocati, inconcepibile» - In una dura nota congiunta Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl chiedono un incontro urgente all'Opera diocesana di assistenza, che aveva annunciato tramite monsignor Renna il passaggio entro metà mese del ramo ... Secondo lasicilia.it
Sindacati, vicenda terminal Spinelli mette a rischio lavoratori - "Apprendiamo con forte preoccupazione le recenti dinamiche politiche e gli scambi accusatori a mezzo stampa riguardanti la concessione Spinelli- Lo riporta ansa.it