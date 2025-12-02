Vicenda Manetti il presidente Giani in aula | Tentativo di gonfiare il caso
Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha risposto in aula a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, prima firmataria la capogruppo Chiara La Porta, “in merito all’impiego della corsia di emergenza in assenza delle previsioni di legge da parte della dottoressa Manetti”.“La narrativa è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La vicenda che coinvolge Cristina Manetti, attuale assessora alla Cultura della Toscana e, all’epoca dei fatti, capo di Gabinetto della Regione, è tornata alla ribalta grazie alla risposta ufficiale del Ministero dell’Interno. Il 13 ottobre 2025, la Polizia stradale ferm - facebook.com Vai su Facebook
Caso multa Manetti, , Giani 'strumentalizzazioni' - Sulla vicenda del cosiddetto 'caso Manetti', c'è "molta strumentalizzazione politica", "si vuol montare il caso. ansa.it scrive
Seduta Consiglio regionale sospesa: al centro il 'caso Manetti'. Giani: "Strumentalizzazione politica" - Iniziata e subito sospesa la seduta del Consiglio regionale della Toscana, convocata in ritardo rispetto alle 16. Come scrive gonews.it
Caso Manetti, Giani risponde in aula: "La vicenda della multa è stata strumentalizzata" - Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha risposto in aula a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, prima firmataria la capogruppo Chiara La Porta, “in merito all’impiego della corsia ... Come scrive msn.com
Il caso della patente ritirata a Manetti, FdI: “Schlein dica se difende Giani” - Dal centrosinistra solo la voce dei Cinque Stelle: ... Segnala lanazione.it
Patente ritirata a Cristina Manetti, fu raggiunta sul posto da Eugenio Giani che poi l’accompagnò in Prefettura - Il nuovo capitolo del caso sollevato via social dalla deputata Chiara La Porta (FdI), che ha postato la risposta alla sua interrogazione. Si legge su lanazione.it
Ritiro della patente alla capa di gabinetto di Giani, “il governatore toscano intervenne con polizia e Prefetto”. FdI: “Ingerenza” - Il governatore toscano intervenne personalmente dopo il ritiro della patente alla sua capa di gabinetto. Lo riporta ilfattoquotidiano.it