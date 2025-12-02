Vicario Inter ritorno in Serie A possibile | Oaktree ci pensa?

Inter News 24 Ecco cosa filtra sull’interesse mai nascosto dei nerazzurri per il portiere. L’Inter guarda al futuro della propria porta e il nome caldo torna ad essere quello di Guglielmo Vicario. Con Yann Sommer, l’esperto portiere svizzero, destinato a lasciare Milano a fine stagione per scadenza di contratto, la dirigenza di Viale della Liberazione è al lavoro per individuare un erede affidabile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le quotazioni di Josep Martinez come titolare sono in ribasso: nonostante l’investimento fatto due estati fa, appare difficile che lo spagnolo possa raccogliere il testimone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vicario Inter, ritorno in Serie A possibile: Oaktree ci pensa?

Contenuti che potrebbero interessarti

Vicario vuole tornare in Serie A: l’Inter ci prova, è il grande obiettivo per l’estate 2026. Sarebbe il portiere giusto per la difesa? Mentre Yann Sommer sembra subire il peso degli anni e i dolorosi guai personali di Pepo Martínez hanno reso difficoltosa u - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter pensa al dopo Sommer: è Vicario il nome nuovo per la porta nerazzurra #inter #sommer #vicario Vai su X

Vicario rivuole la Serie A e l'Inter ci prova: è l'obiettivo per la porta - Sul tavolo dell' Inter, in prospettiva, reclama un ruolo cruciale il futuro della porta: non sarà una questione da toccare nel prossimo mercato invernale, ormai imminente, ma a giugno la porta nerazzu ... Scrive msn.com

Vicario e la sua voglia d’Italia: come è cambiato il portiere in questi due anni - Guglielmo Vicario può tornare in Serie A, l'estremo difensore nel mirino dell'Inter è molto cresciuto al Tottenham ... Secondo calciomercato.it

Vicario all'Inter, ritorno di fiamma: il portiere si aggiunge alla lista di Ausilio per il 2026 - Vicario pronto a tornare nel mirino dell'Inter per il dopo Sommer: l'ex Empoli è un'opzione da tenere d'occhio per la porta nerazzurra. Riporta msn.com

Inter, investimento cospicuo in porta: occhi su Vicario. L’agente apre, da convincere Oaktree - Il portiere del Tottenham, già nel mirino dell'Inter nel post Onana, vuole tornare in Italia ed è un pallino di Marotta e Ausilio ... Come scrive msn.com

Calciomercato Inter, Vicario il dopo-Sommer: contatti con l’agente - Il portiere potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Premier. Da sportpaper.it

Idea Vicario, Vlahovic torna a marzo, oggi la Juve con Openda e David - Sommer Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo e la dirigenza nerazzurra è alla ricerca ... Da tuttojuve.com