Il portiere, ormai stabilmente nel giro della Nazionale, pensa a una nuova avventura in Serie A ad altissimo livello: una crescita costante la sua negli ultimi tempi Con una Serie A che da tempo non è più il campionato di riferimento, non sono pochi i giocatori nostrani andati ad affermarsi altrove. Tra questi, si è sicuramente ritagliato delle notevoli soddisfazioni Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. Il 29enne friulano, dopo il periodo piuttosto fortunato in Inghilterra, sta pensando al ritorno in Italia, il che potrebbe accendere seriamente il mercato attorno a lui. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Vicario e la sua voglia d’Italia: come è cambiato il portiere in questi due anni