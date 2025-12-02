Viaggio alla scoperta del Bahrain
Nel silenzio dell’alba che accarezza le acque del Golfo Persico, emerge una terra di straordinaria bellezza che custodisce millenni di storia e tradizioni. Il Regno del Bahrain, arcipelago di 33 isole dove il tempo sembra aver tessuto un arazzo di civiltà antiche e modernità vibrante, si rivela al viaggiatore come un libro aperto sulle pagine più affascinanti dell’umanità. Il museo nazionale del Bahrain: custode di memorie millenarie. Nella capitale Manama, dove il mare incontra la terra in un abbraccio eterno, sorge il Bahrain National Museum, considerato uno dei musei più raffinati della regione del Golfo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
