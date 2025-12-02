Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole sui principali strade e autostrade della Regione Le uniche segnalazioni sono le code per traffico intenso sulla via del mare tra il raccordo bitinia e sulla Colombo tra il raccordo e via di Malafede il tutto in direzione di uno sguardo alle altre notizie il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana proseguono i lavori di rinnovo della stazione Anagnina fino al 5 dicembre treni limitano a Subaugusta in direzione del capolinea Anagnina Attiva la linea bus sostitutiva ma8 per i cantieri sulla A12 Roma Tarquinia per consentire interventi di manutenzione dalle 22 di questa sera sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa in uscita per il traffico proveniente da Roma la riapertura è prevista per le 6 di domani mattina in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cerveteri Ladispoli bene a tutto dariana Croce Astral infomobilità Grazie pensione in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 20:25

