Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo ancora con il raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra Flaminia Salaria a seguire code a tratti tra Nomentana e Appia in carreggiata esterna permangono code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra fiorentini e il raccordo uscita da Roma sulla Roma Fiumicino ancora qualche rallentamento tra la Colombo e Viale Sacco Newton Verso il raccordo rimangono le code sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia sulla Colombo tra il raccordo via di Malafede il tutto verso Ostia ci spostiamo infine sulla Salaria Dove troviamo rallentamenti tra Settebagni e tenuta Santa Colomba verso Rieti bene a tutto ad Arianna che la cia cia l'infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 19:40

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cambia la viabilità a Roma: deviazioni e percorsi alternativi per gli automobilisti durante i lavori sulla D19 Diramazione Roma Sud - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Domani udienza in Vaticano, modifiche alla viabilità (da questa notte) romamobilita.it/it/node/27039 Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora molto intenso sulle ... Si legge su romadailynews.it

Lazio, Latrofa: “Con la regia della Regione si concretizzano linee sviluppo su mobilità e infrastrutture” - Al Gazometro di Roma (Opificio 41) si è tenuta la fase conclusiva degli Stati Generali della Logistica del Lazio 2025, un evento organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Unindus ... Secondo msn.com

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Riporta ansa.it