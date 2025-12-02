Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora molto intenso sulle principali strade autostrade della Regione complice il maltempo che sta interessando gran parte del territorio Vediamo la situazione nel dettaglio sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia e Salaria Poi tra bufalo e ancora rallentamenti tra Pisani e Boccea in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana e a seguire tra Prenestina Tiburtina andiamo ora sulla tratto Urbano della A24 verso il centro si sta in coda Fiorentini al bivio per la tangenziale est in direzione del raccordo invece è stato rimosso l'incidente in galleria Pittaluga Tuttavia permangono rallentamenti per traffico a partire dalla tangenziale fino al Raccordo ci spostiamo sulla Roma vicino file per traffico tra via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur Nella direzione opposta e rallentamenti tra la Colombo e viale Isacco Newton perché è diretto verso litorale nessuna variazione permangono code per traffico penso sulla via del mare tra il raccordo bitinia e sulla Colombo 3 raccordo via di Malafede sulla Pontina ancora code a tratti tra Pomezia e Aprilia verso Latina trafficata la Tiburtina si sta in coda tra Setteville Tivoli me nei due sensi di marcia Infine per un incidente in via Casal Bianco permangono cose tra Marco Simone Guidonia Montecelio In entrambe le direzioni è tutto per il momento d'arianna Croce Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

