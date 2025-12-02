Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna si rallenta per traffico tra le uscite Ardeatina diramazione Roma Sud situazione analoga in interna traffico rallentato dalla Flaminia alla Salaria le altre notizie il trasporto pubblico o capitolino sulla linea della metropolitana proseguono i lavori di rinnovo della stazione Anagnina ancora per quattro giorni treni limitano Subaugusta in direzione del capolinea di Anagnina da Subaugusta ad Anagnina si può utilizzare la linea na8 in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Genova Roma la circolazione permane sospesa tra San Vincenzo e Campiglia Marittima Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire ritardi Inoltre i treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 13:25

