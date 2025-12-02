Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna l'incidente permangono rallentamenti ma per traffico tra riuscite anche diramazione Roma sud con ripercussioni proprio sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo che rallenta sempre per traffico intenso dalla 24 la Prenestina andiamo da sul tratto Urbano della A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro Cambiamo argomento il trasporto ferroviario sulla linea Genova Roma la circolazione è sospesa tra San Vincenzo e Campiglia Marittima Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire ritardi Inoltre i treni regionali possono subire anche l'imitazione di percorso e cancellazione da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
