Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha risolto l'incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio per la Roma Teramo e Guidonia Montecelio in carreggiata Nord circolazione regolare migliorata la situazione del traffico sulla rete viaria del territorio unica eccezione l'incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Appia e Tuscolana Cambiamo argomento ilMeteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio infatti la giornata di oggi è caratterizzata da piogge sparse e temporali su tutto il territorio regionale ricezione dei settori nord-orientali siamo in chiusura il trasporto marittimo laziomar informa che è su richiesta del Comune di Ponte la Costa unità veloce Ponza Formia delle ore 7:45 dal lunedì al sabato posticipa la partenza di 15 minuti Dunque Salpa alle ore 8 uniche eccezioni giorni festivi del Lotto 25 e 26 dicembre in questa giornata è la partenza posticipata alle ore 10 da Gina Pandolfi vita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

