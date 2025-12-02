Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente sulla Firenze Roma Tre video per la Roma Teramo e Guidonia Montecelio in direzione Firenze al momento non ci sono ripercussioni di traffico andiamo sulla Roma Teramo in via di risoluzione incidente tra Settecamini raccordo anulare in quest'ultimo direzione circolazione a fare sempre sulla Roma Teramo ma sul tratto Urbano incidente risolto tra Tor Cervara Fiorentini circolazione regolare a seguire file ma per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro ci siamo sul raccordo anulare risolto l'incidente in interna permangono code da Pisana eurelia proseguiamo lungo la carreggiata interna si rallenta per traffico tra Nomentana e Tiburtina poi file sempre per traffico tra Tuscolana e ha più esterna si rallenta dalla Roma Fiumicino alla puntine della Prenestina Tiburtina andiamo sulla statale punti neri sotto un incidente in prossimità di Aprilia circolazione regolare in direzione Roma Latina Pandolfi Astral infomobilità è tutto grazie attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

