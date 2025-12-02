Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla trasformano della Roma Teramo incidente causato da Tor Cervara Fiorentini direzione tangenziale est e poi code per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare un incidente in interna è la causa delle code tra Pisana è più avanti code qui per traffico tra classi e Flaminia poi code a tratti tra Nomentana e Tiburtina anche tra Casine Apri Instagram e code a tratti tra Latisana e Tiburtina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code a tratti da raccordo via del Cappellaccio verso l'Eur sulla statale Pontina risolto l'incidente tra via apriliana via Laurentina circolazione regolare permangono le cose invece in prossimità di Aprilia per l'altro incidente nei due casi siamo in direzione Roma kisanji per il traffico sulle consolani sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali code sulla Flaminia da Prima Porta via dei Due Ponti situazione analoga file sulla Cassia tra la storta e via dei Due Ponti su 100 infine sulla Appia file da via dei Laghi a via delle Capannelle sempre in direzione centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
