In questo 2025 in via di esaurimento, il contapassaggi ha segnato oltre 9.000 persone, mille in più del 2024, con un aumento del 6% dei pacchetti venduti. Chi li ha acquistati, ha potuto usufruire della gratuità del viaggio in autobus, novità introdotta grazie all’accordo tra Viamala, Consorzio turistico e Società trasporti del Cantone Grigioni. Oltre metà dei turisti proviene da Svizzera (32%) e Germania (25%), seguono Regno Unito (11%) e Italia (10%). L’8% arriva da oltreoceano. Tanti giovani, di 8 gruppi scout, da Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Campania e San Marino. Per la Via Spluga, insomma, è l’anno che consacra una notorietà in costante aumento, ma non solo: all’itinerario tra Valchiavenna e Canton Grigioni, da Thusis a Chiavenna, il Touring club ha assegnato il marchio di Cammino certificato, nell’ambito del progetto Cammini e Percorsi, per valorizzare itinerari che garantiscono esperienze di viaggio di qualità, favorire lo sviluppo di un turismo lento e consapevole e incentivare l’economia turistica, dando impulso all’imprenditoria locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Spluga, novemila passaggi sull’itinerario storico

