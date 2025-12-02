Via Gramsci auto travolge due pedoni davanti alla Coop
Un’auto ha travolto due pedoni questa mattina, poco prima di mezzogiorno, davanti alla Coop di via Gramsci. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.50, in un tratto particolarmente frequentato da residenti e clienti del supermercato.A rimanere feriti sono stati un uomo di 69 anni e una donna di 67. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
