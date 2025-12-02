Via al Gruppo di Controllo di Vicinato Hanno già aderito 120 cittadini
Attivato ufficialmente anche a Castiglione di Cervia il Gruppo di Controllo di Vicinato grazie all’aiuto di oltre un centinaio di cittadini. "Il Consiglio di Zona si congratula con i cittadini per la partecipazione attiva al Controllo di Vicinato. Siamo felici di vedere la comunità unita e impegnata nella sicurezza e nel miglioramento del nostro quartiere. Il Controllo di Vicinato non solo aumenta la sicurezza, ma offre anche l’opportunità di conoscersi meglio, rafforzando il senso di comunità e solidarietà" spiega Silvia Camagni, presidente del Consiglio di zona di Castiglione. L’iniziativa, infatti, ha riscosso un immediato e significativo successo: il gruppo, composto di recente, vede già l’adesione entusiasta di ben 120 cittadini residenti, grazie anche all’impegno e alla sensibilità del Consiglio di Zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
