Vi dico una cosa su di lei Ballando con le stelle la confessione di Nikita Perotti su Andrea Delogu

La puntata de “La Volta Buona” di lunedì 1 dicembre ha offerto un momento di rara intensità emotiva quando Nikita Perotti, maestro di Ballando con le Stelle, ha parlato del suo legame con Andrea Delogu. Il ballerino, da settimane al fianco della conduttrice nel talent di Rai1, ha condiviso con il pubblico un racconto sincero, nato da un periodo particolarmente difficile per la sua partner televisiva. Le sue parole, dolcissime e profondamente sentite, hanno catturato l’attenzione dello studio e di chi seguiva da casa, dipingendo un rapporto umano che va ben oltre la semplice collaborazione professionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti simili trattati di recente

Dico soltanto una cosa.... Unici! - facebook.com Vai su Facebook

Shevchenko: "Il Milan sta facendo ottimi risultati, ma è presto per pensare allo scudetto. Maignan? Vi dico cosa ne penso" ? Vai su X

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso in ospedale dopo la caduta: le condizioni della conduttrice - La conduttrice si è presentata in ospedale per una visita ortopedica, dopo la caduta rimediata nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ... Da affaritaliani.it

Ballando, Luxuria contro Selvaggia Lucarelli: "Barbara d'Urso ti ha asfaltato" e lancia un appello - Arriverà la replica della nota e stimata scrittrice nonchè giudice del programma condotto da Milly Carlucci? Lo riporta today.it

Ballando con le Stelle, decima puntata: chi ha vinto, chi è stato eliminato, tutti i semifinalisti - Dopo la manche classica che ha decretato la meritatissima vittoria della puntata di sabato 29 novembre e dunque il passaggio automatico alla semifinale di Ballando con le Stelle 2025 della coppia ... Come scrive today.it

Il Lastra Gate infiamma la pista di Ballando con le stelle: cosa è successo tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini - Superato il giro di boa del dance show di Rai 1, Milly Carlucci sta avendo a che fare con una patata bollente non da poco, ... Riporta corrieredellumbria.it

Andrea Delogu batte tutti a Ballando con le stelle: punteggio pieno e sogno realizzato/ Mariotto: “Un angelo” - Andrea Delogu è la prima semifinalista di Ballando con le stelle 2025 e ottiene grandi elogi dalla giuria oltre al primo punteggio pieno ... Lo riporta ilsussidiario.net

Ballando con le Stelle, pagelle decima puntata: Belli eliminato, Delogu emoziona (10), Fialdini ci ripensa (4) - Giro di boa per Ballando con le Stelle che, alla decima puntata, si imborghesisce e si dimentica di una settimana di polemiche sul "lastra gate". Riporta msn.com