Verso Milano-Cortina 2026 Due giorni da Ascoli a Pesaro Il tour della fiamma olimpica
La fiamma olimpica destinata ad accendere le Olimpiadi invernali di Milano Cortina arriverà nelle Marche domenica 4 e lunedì 5 gennaio: Ancona città di tappa, con il villaggio a cinque cerchi di piazza Cavour pronto ad accogliere la fiamma nel tardo pomeriggio di domenica. Ma il percorso, annunciato ieri mattina dalla Regione Marche, toccherà dodici Comuni del territorio marchigiano: partirà da Ascoli e attraverserà San Benedetto, Fermo, Civitanova e Macerata. Lunedì, la staffetta ripartirà da Jesi per attraversare Senigallia, Urbino, Fano, Pesaro e Gradara, proseguendo poi fino a Rimini. La fiamma olimpica, accesa in Grecia il 26 novembre, giovedì arriverà a Fiumicino, il 5 dicembre la cerimonia di accensione del braciere alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella piazza del Quirinale, e il giorno successivo la partenza dallo Stadio dei Marmi per il giro lungo tutto lo Stivale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
