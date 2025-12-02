Versace entra nella famiglia Prada | completata l' acquisizione
Prada ha completato l'acquisizione di Versace da Capri Holdings, "dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni normative richieste". Una breve dichiarazione pubblicata alla chiusura della borsa di Hong Kong sancisce ufficialmente l'ingresso della maison della Medusa nel gruppo milanese, dopo essere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
