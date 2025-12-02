Un trofeo di cui nessuno era a conoscenza, sei mesi di squalifica per Juan Sebastian Veron, un pasillo de honor negato a Di Maria e statue di Messi deturpate: è caos in Argentina dopo l'assegnazione al Rosario Central del titolo di “Campioni della Liga”, un premio introdotto quest’anno. Ecco costa sta succedendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Veron squalificato e statua di Messi vandalizzata: caos in Argentina