Veron squalificato e statua di Messi vandalizzata | caos in Argentina

Un trofeo di cui nessuno era a conoscenza, sei mesi di squalifica per Juan Sebastian Veron, un pasillo de honor negato a Di Maria e statue di Messi deturpate: è caos in Argentina dopo l'assegnazione al Rosario Central del titolo di “Campioni della Liga”, un premio introdotto quest’anno. Ecco costa sta succedendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

