Veron squalificato e statua di Messi vandalizzata | caos in Argentina
Un trofeo di cui nessuno era a conoscenza, sei mesi di squalifica per Juan Sebastian Veron, un pasillo de honor negato a Di Maria e statue di Messi deturpate: è caos in Argentina dopo l'assegnazione al Rosario Central del titolo di “Campioni della Liga”, un premio introdotto quest’anno. Ecco costa sta succedendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La moglie di Veron pesantissima su Messi: “Quel pezzo di m… che vive a Miami, amico del ciccione” - La moglie di Veron attacca l’AFA e insulta Messi dopo la squalifica dell’Estudiantes: i post vengono cancellati ... Scrive fanpage.it
Polemiche in Argentina, la moglie di Veron contro Messi: “Pezzo di m****” - Nuova puntata della telenovela in Argentina: volano gli stracci. Segnala calciomercato.com